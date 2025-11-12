Microsoft перестала выпускать обновления для двух версий Windows 11

Microsoft официально сообщила о завершении поддержки Windows 11 версии 23H2 в редакциях Home и Pro. С 11 ноября 2025 года указанные сборки больше не получают ежемесячные патчи безопасности и предварительные обновления, содержащие защиту от актуальных киберугроз, сообщает 3DNews.

© Microsoft

Компания ранее трижды предупреждала пользователей о предстоящем завершении цикла поддержки — в августе, сентябре и октябре 2025 года, — настоятельно рекомендуя обновить системы до актуальной версии. При этом корпоративные издания ОС — Windows 11 Enterprise, Education и IoT Enterprise 23H2 — сохраняют полную поддержку до ноября 2026 года.

Microsoft призывает пользователей перейти на Windows 11 25H2, которая вышла в сентябре 2025 года. Обновление распространяется в формате пакета расширенной поддержки, а его жизненный цикл продлится до октября 2027 года.

Обновление доступно всем совместимым устройствам при включенной опции «Получать последние обновления по мере их появления» в «Центре обновления Windows». Проверить возможность установки можно вручную в разделе: «Настройки» — «Центр обновления Windows» — «Проверить наличие обновлений».

Для устройств под управлением Windows 11 Home и Pro без корпоративного IT-администрирования обновление будет установлено автоматически. При этом пользователи сохраняют возможность перенести сроки установки и выбрать удобное время перезагрузки системы.