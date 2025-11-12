На Марсе нашли загадочный штрих-код

В канун Рождества 2023 года космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) ExoMars Trace Gas Orbiter сделал снимок, на котором видны темные полосы на склонах горы Аполлинарис на Марсе. Эти полосы образовались из-за пылевых лавин, вызванных падением метеоритов, говорится в журнале Nature Communications.

Ученые выяснили, что хотя эти полосы занимают менее 0,1% поверхности Марса, они способствуют перемещению за год столько пыли, сколько поднимают два глобальных пылевых шторма.

Валентин Бикель из Бернского университета проанализировал более 2 миллионов полос, используя орбитальные снимки Марса с 2006 по 2024 год, и выяснил, что большинство полос формируются в пыльные сезоны, особенно летом и осенью на юге Марса. Согласно результатам исследования, полосы поднимают в воздух около четверти всей пыли, перемещаемой между поверхностью и атмосферой Марса за год. Это сопоставимо с двумя глобальными пылевыми штормами. Бикель также выделил пять «горячих точек» на Марсе, где такие полосы наиболее активны, среди них — Амазония, ореол горы Олимп, Фарсида, Аравия и Элизий.

