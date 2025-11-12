Написанная с помощью ИИ песня впервые возглавила чарт Billboard

Впервые в истории первое место в чарте Billboard заняла песня, созданная с помощью нейросети.

Песня под названием Walk My Walk принадлежит виртуальной группе Breaking Rust, появившейся в сети в октябре. Трек в течение трех недель возглавлял чарт продаж цифровых кантри-песен Billboard.

Первая песня Breaking Rust под названием Whiskey don’t talk back вышла 11 октября. После появились еще четыре сингла и мини-альбом.

У Breaking Rust уже более 2 млн подписчиков на Spotify. При этом в соцсетях нет указания на то, что группа работает с ИИ, но опубликованы ролики, явно созданные нейросетью.

Эксперты называют это событие важной вехой, поскольку оно должно заставить весь мир задуматься о границах дозволенного, сообщает theneedledrop. Сейчас у большинства стриминговых сервисов нет каких-либо ограничений или правил загрузки музыки, сгенерированной ИИ. Эксперты полагают, что слушатели вправе знать, кем создана музыка, которую они слушают.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что на торжественной церемонии вручения Всероссийской литературной премии в области научной фантастики состоялся интеллектуально-музыкальный батл: зрители смогли проголосовать за две музыкальные композиции, подготовленные в рамках одного и того же технического задания. Никто изначально не знал, какая из этих симфонических миниатюр была создана машиной, а какая — человеком. Победил с приличным отрывом человек.