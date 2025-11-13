Xiaomi готовит смартфон с батареей на 10 000 мАч

Xiaomi, третий по величине бренд на рынке после Apple и Samsung, готовится представить свой первый смартфон с батареей на 10 000 мАч.

Смартфоны давно перестали быть устройствами только для общения – их активно используют для игр, просмотра видео и запуска энергоёмких приложений. Поэтому время автономной работы становится важнее, чем когда-либо.

По данным источников, Xiaomi работает над двумя моделями, оснащёнными аккумуляторами ёмкостью 10 000 мАч. Точные названия этих устройств пока неизвестны, и подробные технические характеристики не раскрываются.

Предполагается, что это будут смартфоны среднего класса. Один из них, вероятно, получит чип Dimensity 8500, а другой – Snapdragon 7. Это означает, что, хотя они и превзойдут флагманы Galaxy и iPhone по ёмкости аккумулятора, по чистой производительности с ними конкурировать не смогут.

По информации инсайдеров, пользователям придётся пожертвовать рядом функций ради большей автономности – новые устройства, вероятно, не будут поддерживать беспроводную зарядку. Однако, учитывая, что проводная зарядка остаётся наиболее распространённым и практичным вариантом, увеличенная ёмкость батареи может восприниматься как куда более важное преимущество. Всё это указывает на то, что грядущие модели займут уверенную позицию в среднем ценовом сегменте.

Больше информации о новых смартфонах Xiaomi ожидается в ближайшие недели.