Таджикистан выпустил нацмессенджер, следящий за всеми сообщениями

Таджикский государственный оператор «Таджиктелеком» разработал национальный мессенджер Oriz. О старте работы платформы сообщила Служба связи при Правительстве РТ, подчеркнув значимость проекта для технологической независимости и информационной безопасности страны.

© Oriz

Новый сервис позиционируется как полностью отечественное решение для защищенных коммуникаций. Платформа поддерживает обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, аудио- и видеозвонки, создание каналов и групп, передачу медиа и файлов без ограничений, а также видеоконференции по ссылке, в том числе без необходимости регистрации.

Oriz доступен для Android, iPhone, Windows и macOS, а также в браузере. Регистрация осуществляется по номеру телефона.

На сайте Oriz в политике конфиденциальности прямо указано, что разработчик собирает содержимое отправляемых и получаемых сообщений, имя, адрес электронной почты, фото профиля, информацию об устройстве, а также опыт взаимодействия с мессенджером, используемые функции и проведенное пользователем время в мессенджере.

Эти данные будут использованы для предоставления услуг и улучшение сервиса, персонализации опыта, а также могут быть переданы поставщикам услуг и органам правоохранения «в ответ на законные требования или для защиты прав».

Одной из ключевых заявленных особенностей мессенджера является стабильная работа при низкой скорости интернет-соединения. Сервис развернут на локальной инфраструктуре: серверы и центр обработки данных находятся внутри страны, что, по данным оператора, позволяет сохранять качество связи в условиях ограниченной пропускной способности — фактор, критичный как для отдаленных регионов Таджикистана, так и для граждан, находящихся за рубежом.

В Службе связи отметили, что проект стал ответом на растущие риски зависимости от иностранных цифровых сервисов. В ведомстве напомнили о трудностях, с которыми сталкивались таджикские мигранты в периоды ограничения доступа к зарубежным мессенджерам, в том числе в России.