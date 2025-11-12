Создана цифровая копия Земли с точностью до 1 км

Ученые из Института Макса Планка в Германии создали цифровую модель Земли с точностью до 1 километра. Она позволит моделировать климатические изменения и создавать более точные прогнозы погоды.

© NASA

Территорию суши и Мирового океана разделили на 336 миллионов ячеек. Над наземными ячейками добавили такое же количество атмосферных. Для каждой ячейка разработали серию взаимосвязанных моделей, отражающих основные динамические системы планеты.

Системы цифрового «двойника» Земли условно разделили на быстрые и медленные. К первым относятся энергетические и водные циклы. Для их отслеживания необходимо чрезвычайно высокое разрешение — так, гроза может за считанные минуты переместиться из одной ячейки в другую.

К медленным системам отнесли круговорот углерода и изменения в биосфере и геохимии океана. За этими процессами ученые следят в течение десятилетий, чтобы выявлять изменения тенденций.

Авторы отметили, что им впервые удалось объединить быстрые и медленные процессы в одной модели. Этого результата удалось достичь благодаря использованию суперкомпьютеров, расположенных в Германии и Швейцарии.

Устройства были основаны на чипах, где графический процессор сопровождался центральным. Разделение вычислительных функций и специализаций позволило запускать быстрые модели на графическом процессоре, в то время как медленные в то же время поддерживались центральными процессорами, сообщает arXiv.

Ранее суперкомпьютер проанализировал сценарии конца света. Нейросеть заключила, что риски вполне реальны. Так, угрозы исходят от стихийных бедствий и из космоса — на планету может обрушиться крупный астероид.