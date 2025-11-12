Найдены следы древнего крокодила, умевшего взбираться на деревья

Ученые обнаружили в Австралии самую древнюю скорлупу от яиц крокодилов. Она принадлежала «причудливой рептилии», которая жила около 55 миллионов лет назад и, в отличие от своих современных сородичей, умела карабкаться по деревьям.

Окаменелости нашли в глиняном карьере в Квинсленде. Там сохранились отложения эпох, когда континент еще не отделился от Антарктиды и Южной Америки.

Исследования показали, что скорлупу оставили представители группы вымерших крокодилов-мекозухин (Mekosuchinae), которые в древности доминировали во внутренних водах.

Виду присвоили название Wakkaoolithus godthelpi в честь племени вакка-вакка, на территории которого были найдены окаменелости.

Самые крупные крокодилы вырастали до 5 метров в длину. По мнению ученых, эти рептилии обитали в лесах и были наземными охотниками. Некоторые из них даже вели полудревесный образ жизни — забирались на ветки и спрыгивали оттуда на добычу, как современные леопарды.

Вымершие крокодилы откладывали яйца на берегах водоемов. Они адаптировали свою репродуктивную стратегию под меняющиеся условия окружающей среды. Но пересыхание рек и сокращение крупной добычи нанесло их популяции критический ущерб.

Ученые намерены продолжать раскопки. Они отметили, что местный лес был домом для старейших известных певчих птиц в мире, самых ранних лягушек и змей в Австралии, ранних летучих мышей, а также множества мелких млекопитающих, мигрировавших из Южной Америки, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

