Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной может возрасти

У человечества остается все меньше времени, чтобы принять решение о предотвращении столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. В феврале откроется небольшое окно для наблюдений с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», и новые данные могут увеличить вероятность столкновения до более чем 30%, что создаст значительный риск для спутников или будущей лунной инфраструктуры.

© ESA/NASA

2024 YR4 был обнаружен в конце прошлого года, и ему сразу же присвоили наивысшую среди известных астероидов вероятность столкновения с Землей — на пике она достигала одного шанса из 32. Дальнейшие наблюдения снизили вероятность катастрофы почти до нуля, но остается 4-процентный шанс, что астероид врежется в Луну, что может поставить под угрозу тысячи спутников в околоземном пространстве.

Этот риск намного выше, чем от любого другого астероида, но ввиду сохраняющейся неопределенности он еще не побудил мировые космические агентства к действиям, хотя в НАСА уже рассматривают возможные сценарии изменения траектории, включая подрыв ядерной бомбы вблизи астероида.

Сейчас астероид ушел из поля зрения земных телескопов. Это, как полагали астрономы, не оставило шансов собрать больше информации о его траектории вплоть до возвращения в поле зрения в 2028 году, — времени, которого может не хватить для планирования и запуска миссии по изменению курса 2024 YR4.

Последний шанс

Однако по словам планетолога Эндрю Ривкина из Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде, у космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) будет краткая возможность увидеть 2024 YR4 в феврале 2026 года.

Это станет последним шансом, чтобы принять решение об отклонении по астероиду, считает Ривкин: «К 2028 году время будет на исходе, совсем на исходе, поэтому возможность получить данные в начале 2026 года дает некоторый запас».

Уникальная орбита «Джеймса Уэбба» вокруг Земли и его точка обзора позволяют ему увидеть 2024 YR4 там, где не могут наземные телескопы, но наблюдение все равно будет чрезвычайно сложным из-за того, что астероид слишком тусклый даже для сверхчувствительных детекторов JWST. Окна для наблюдения будут узкими — 18 и 26 февраля.

Ривкин и его коллеги спрогнозировали, как наши представления о положении и скорости астероида могут измениться на основе этих наблюдений. По их расчетам, с вероятностью 80% риск лунного столкновения снизится до менее 1%, но с вероятностью 5% возрастет до более чем 30%. По словам исследователя, у JWST будет еще один шанс повторить наблюдения в 2027 году, но тогда на принятие решения останется меньше времени.

Решение не принято

Остается открытым вопрос, будут ли космические агентства планировать миссию, если риск возрастет.

«Вопрос о том, распространяется ли планетарная защита на Луну, — совершенно новый, и у разных агентств может быть различная позиция. Если какая-то компания управляет кучей спутников, у нее вполне может быть мотивация лоббировать определенное решение», — резюмирует Ривкин.

В бюджете Европейского космического агентства на этот год не запланировано миссий по отклонению или разведке этого астероида, сообщил глава офиса планетарной защиты ЕКА Ричард Мойссль.

Если наблюдения в следующем году увеличат вероятность столкновения, агентство может рассмотреть такие варианты, добавил он: «Мы решили определенно подождать до следующего года... чтобы иметь в запасе время для рассмотрения вариантов».