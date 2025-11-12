Назван самый длинный год в современной истории

Ученые установили, что 1972 год стал самым длинным в современной истории. Он был високосным, так что ему выпали дополнительные 24 часа. Но помимо этого, к нему добавили две високосные секунды, одну 30 июня, вторую — 31 декабря.

Продолжительность 1972 года составила 31 622 402 секунды, тогда как в обычном году 31 536 000 секунд, а в високосном — 31 622 400 секунд.

Високосные секунды добавили, чтобы синхронизировать часы со слегка неустойчивым вращением Земли. Сейчас для измерения Всемирного координированного времени (UTC) используются атомные часы. Они отслеживают колебания атомов, чаще всего — атомов цезия (каждый атом цезия колеблется ровно 9 192 631 770 раз в секунду). Благодаря этому атмные часы могут изменять время с такой точностью, что их погрешность составляет не больше одной секунды в несколько миллионов лет.

На Земле изменяется продолжительность суток

На поскольку Земля вращается неравномерно, эти часы могут давать сбой. Поэтому время от времени требуется ввести дополнительную секунду, чтобы время совпало с небесным. Неточности в миллисекунды могут показаться незначительными, но они важны для GPS-навигации, телекоммуникации, научных экспериментов.

С 1970-х годов к UTC было добавлено чуть менее 30 високосных секунд. Но 1972 год стал единственным, когда это случилось дважды. Такое решение приняли, потому что вращение Земли необычно сильно отклонилось от синхронизации с атомным временем.

Ученые отметили, что в последние годы вращение Земли ускорилось, из-за чего дни стали немного короче. Впоследствии может потребоваться «отрицательная високосная секунда», чтобы привести UTC в соответствие с астрономическим временем, сообщает IFL Science.

Историки добавили, что теоретически самым длинным в истории может считаться 46 год до нашей эры. Тогда Юлий Цезарь решил провести реформу календаря и добавил три дополнительных месяца, так что год продлился 445 дней.

Ранее был назван самый короткий день 2025 года. Им станет день зимнего солнцестояния — 21 декабря.