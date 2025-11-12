Ученый раскрыл смысл сигнала с «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Профессор Гарварда Ави Леб, который считает, что приближающийся к Земле космический объект 3I/ATLAS является не кометой, а инопланетным кораблем, проанализировал загадочный радиосигнал и раскрыл его значение, передает Daily Mail.

В начале июля 2025 года астрономы 3I/ATLAS зафиксировали объект, стремительно приближающийся к Земле по необычной траектории. Ученый Леб утверждает, что это НЛО, так как его поведение не характерно для комет. Ожидается, что объект достигнет нашей планеты в середине декабря.

По словам специалиста, анализ радиосигнала позволяет оценить размеры объекта. Температура его поверхности составляет примерно минус 45 градусов по Фаренгейту (минус 42,7 градуса по Цельсию). Диаметр объекта достигает шести миль (9,66 км), а его поперечный размер — не менее трех миль (4,83 км).

«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?

Масштабные и уникальные характеристики «струй» объекта 3I/ATLAS вызывают серьезные вопросы. Если предположить, что это естественная комета, то ее «струи» должны перемещаться гораздо медленнее, требуя месяцев для достижения наблюдаемых расстояний. Однако их огромная масса, высокая плотность и значительная яркость указывают на возможность существования чего-то необычного, подчеркивает Леб.

По словам ученого, «эти цифры не подходят для естественной кометы». Необходимая потеря массы, быстрое увеличение перигелия и размер указывают на аномалии, полагает специалист.