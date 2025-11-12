Появились новые данные о происхождении кометы 3I/ATLAS

С момента открытия в июле 2025 года межзвездная комета 3I/ATLAS вызывала множество споров в научном сообществе. Некоторые специалисты предполагали, что объект может быть не кометой, а искусственным аппаратом, направленным для изучения нашей Солнечной системы. Новые данные, полученные с радиотелескопа MeerKAT в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, поставили точку в этом обсуждении, подтвердив естественное происхождение кометы.

© Телеканал «Наука»

Исследование было кратко представлено на сайте Astronomer's Telegram, где публикуются новости о наблюдательных открытиях. Профессор Ди-Джей Пизано из Кейптаунского университета отметил, что радиотелескоп зафиксировал линии поглощения гидроксильных радикалов на частотах 1665 и 1667 мегагерц.

«Это типичное поведение комет при приближении к Солнцу», — подчеркнул он, уточнив, что сигналы не имеют никакого технологического происхождения.

Как комета испускает радиосигналы

Кометы состоят из льда и пыли, и при сближении с Солнцем их поверхность быстро переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. Этот процесс называется сублимацией. Когда лед на комете испаряется, вода распадается на гидроксильные радикалы (ОН) и атомы водорода. Именно эти радикалы и были зарегистрированы радиотелескопом.

«Если бы 3I/ATLAS была металлическим объектом, мы не наблюдали бы таких молекул», — объяснил Пизано.

Ранее попытки обнаружить ОН-радикалы не увенчались успехом, что породило спекуляции о возможном технологическом происхождении объекта. Гипотеза о том, что комета может быть искусственным аппаратом, была предложена астрономом Ави Лебом из Гарварда. После публикации данных MeerKAT Леб признал естественную природу кометы, хотя полностью исключать необычные сценарии пока не стал.

Особенности межзвездного гостя

Несмотря на подтвержденное кометное происхождение, 3I/ATLAS остается необычным объектом. Это всего третий межзвездный объект, замеченный учеными, и он демонстрирует экстремальные характеристики. В частности, наблюдения показали одно из самых высоких соотношений углекислого газа к воде среди известных комет, что может указывать на происхождение объекта за пределами нашей Солнечной системы.

Дополнительные исследования указывают на «экстремально отрицательную поляризацию» кометы, которая ранее не наблюдалась у других объектов. Эти особенности делают 3I/ATLAS уникальным примером ранних межзвёздных тел и дают редкую возможность изучить физические условия других звездных систем.

Продолжающиеся наблюдения и перспективы

Комета уже движется обратно к межзвездному пространству, но исследователи продолжают отслеживать ее с помощью космических зондов и наземных телескопов. Каждый новый фрагмент данных позволяет глубже понять свойства межзвездных объектов, их химический состав и динамику сублимации.

«Чем больше информации мы собираем о 3I/ATLAS, тем больше удивительных деталей она раскрывает о происхождении и эволюции таких тел», — отметил Пизано.

Ученые подчеркивают, что межзвездные кометы как 3I/ATLAS помогают расширить понимание ранней Солнечной системы и процессов, происходящих в далеких звездных системах. Изучение их состава и поведения открывает окно в физику и химию далеких миров, которые иначе остаются недоступными.