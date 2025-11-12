МВД дало советы по защите от фишинга в мессенджерах

В МВД предупредили об активизации мошенников в мессенджерах, для защиты от которых необходимо соблюдать базовые правила кибербезопасности.

Мошенники все чаще используют мессенджеры для фишинга и выманивания личных данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает Telegram-канал УБК.

Специалисты отмечают, что злоумышленники создают поддельные аккаунты, похожие на официальные профили банков, маркетплейсов и служб поддержки, зачастую меняя одну букву в имени или добавляя «_bot».

В МВД советуют всегда сверять имя пользователя с информацией на официальном сайте компании, а также обращать внимание на дату создания профиля – с недавно зарегистрированными аккаунтами стоит быть особенно осторожными.

«Не переходите по ссылкам из чатов – используйте только те, что размещены на сайте компании», – подчеркивают эксперты.

Основное правило – тщательно проверять любые ссылки перед открытием, особенно если их прислал незнакомец. Для проверки рекомендуют наводить курсор мыши на ссылку и использовать специальные онлайн-сервисы, такие как virustotal.com. Входить в сервисы следует исключительно через официальные приложения или сайты.

Для защиты личного аккаунта специалисты МВД рекомендуют включать двухфакторную аутентификацию, устанавливать PIN-код, использовать сложные пароли и менеджеры паролей, а также регулярно обновлять приложения. Если приходит подозрительное сообщение, рекомендуется сделать скриншот, заблокировать отправителя и обратиться в службу поддержки.

Накануне стало известно, что Центробанк России обновит список признаков мошеннических транзакций, включив в него смену телефонного номера для входа в онлайн-банк.