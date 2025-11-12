Новый банковский троян распространяется через WhatsApp Web

Исследователи из CyberProof обнаружили новый банковский зловред под названием Maverick, активно распространяющийся через WhatsApp Web (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Эксперты уже отметили его сходство с другим трояном — Coyote.

По данным CyberProof, вредонос прячется в ZIP-архиве, который распространяется через WhatsApp.

Внутри — ярлык Windows (LNK), который при запуске подгружает PowerShell-скрипт с внешнего сервера zapgrande[.]com. Этот скрипт отключает Microsoft Defender, запускает загрузчик .NET и проверяет системный язык, часовой пояс и регион. Только после этого Maverick устанавливается и начинает работу.

Задачи у него вполне типичные для банковских троянов: следить за активными вкладками браузера, перехватывать обращения к сайтам банков и показывать поддельные страницы для кражи данных.

Интересный момент — исследователи заметили, что зловред теперь атакует не только банки, но и гостиницы в Бразилии, что может указывать на расширение целей кампании.

По данным Trend Micro, за атакой стоит группировка Water Saci. Их схема работает в два этапа: сначала подключается самораспространяющийся компонент SORVEPOTEL, который управляет заражением через веб-версию WhatsApp, а затем уже загружается основной троян Maverick.

В новой версии Water Saci отказались от .NET в пользу VBScript и PowerShell. Скрипты скачивают ChromeDriver и Selenium, чтобы автоматизировать браузер и получить доступ к WhatsApp Web без участия пользователя — даже без повторного сканирования QR-кода.

Далее вредонос рассылает архивы всем контактам заражённого пользователя, маскируясь под «WhatsApp Automation v6.0». Он также обращается к серверу управления, получает шаблоны сообщений и имена контактов, чтобы делать рассылку максимально персонализированной.

Команда Trend Micro отмечает, что злоумышленники внедрили полноценный C2-механизм, который позволяет в реальном времени останавливать, возобновлять и контролировать рассылку. Более того, команды поступают не через обычный HTTP, а через IMAP-доступ к почтовым ящикам terra.com[.]br — с MFA, чтобы самим же хакерам не взломали их C2.

Возможности Maverick впечатляют: сбор информации о системе, выполнение команд через CMD и PowerShell, снятие скриншотов, работа с файлами, перезагрузка и выключение устройства, обновление самого себя — и даже поиск новых адресов серверов в письмах злоумышленников.