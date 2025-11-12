В Китае обнаружены сотни древних гробниц

В северо-западной китайской провинции Шэньси археологи обнаружили более 500 древних гробниц. Их отнесли к периоду воюющих царств (475 — 221 гг. до н.э.) и династии Цин (1644 —1911 гг.).

В Археологической академии Шэньси рассказали, что это первое крупное открытие каменных гробниц периода воюющих царств в Сиане. Из них извлекли более 1000 артефактов.

Раскопки проводили с мая по октябрь 2025 года. Археологи описали 309 гробниц периода воюющих царств 214 гробниц династии Тан (618 — 907). Кроме того, были найдены захоронения династий Хань (206 г. до н.э. — 220 г.н.э.), Суй (581 — 618), Сун (960 —1279) и Цин, а также яма с колесницами и лошадьми.

Большинство из найденных 1169 артефактов представляли собой керамические сосуды и статуэтки.

Гробницы периода воюющих царств в основном представляли собой вертикальные ямные захоронения, ориентированные с востока на запад. Особенно важным открытием признали группу из 25 каменных надгробий. Их сложили из речных булыжников, что встречается крайне редко. По словам ученых, нагромождение камней на могилах можно рассматривать как продолжение культурных традиций предков и знак уважения.

Еще одной интересной находкой стала каменная стела с надписью из буддийского священного писания династии Тан, обнаруженная в гробнице в стиле пагоды. Она стала свидетельством распространения буддизма в Древнем Китае, сообщает Археологическая академия Шэньси.

Ранее археологи обнаружили самую раннюю гробницу на острове Хайнань. Ее возраст оценили в 12 — 13 тысяч лет. Захоронение принадлежало ребенку.