У пчел и муравьев обнаружили ген, который определяет пол

Большинство видов на Земле имеют два биологических пола, и обмен генами между самцами и самками жизненно важен для их выживания. Однако механизм определения пола особи у разных видов сильно различается.

© Ferra.ru

У насекомых, таких как пчёлы, осы, муравьи, пол определяется при помощи гаплодиплоидии. Эта система встречается примерно у 12% видов животных. При этом механизме самки развиваются из оплодотворённых яиц и имеют два набора хромосом, а самцы - из неоплодотворённых яиц и имеют один набор хромосом.

Команда учёных из Уппсальского университета полностью секвенировала геном красной осмии (Osmia bicornis). Также они исследовали сотни гнёзд, чтобы найти необычно крупных самцов, несущих две идентичные копии гена, определяющего пол. Результаты этой работы опубликованы в журнале PLoS Biology.

© Marie Louise Huskens

Специалисты с удивлением обнаружили, что идентифицированный ген ANTSR у пчёл был тем же самым, который отвечает за определение пола у одного из видов муравьёв. В зависимости от количества копий он действует как переключатель, запуская процесс развития особи мужского или женского пола. Учёные полагают также, что он выполняет эту функцию уже более 150 миллионов лет.