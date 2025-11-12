На «кладбище динозавров» в России нашли янтарь

Более 2,5 тысячи находок сделала этим летом научная экспедиция в окрестностях кузбасского села Шестаково. Итоги 12-го полевого сезона на знаменитом "кладбище динозавров" подвели в Кузбасском краеведческом музее.

Отдельные образцы, в том числе заслуживающие научных публикаций, представлены на выставке в отделе природы. Например, это окаменевшая кость внушительных размеров - часть задней конечности зауропода, самого крупного из травоядных динозавров, когда-либо обитавших на Земле. Ученые полагают, что это, скорее всего, коленный сустав сибиротитана, останки которого были найдены ранее почти на том же участке Шестаковского яра. А нынешним летом здесь обнаружили еще и кожный щиток тиреофора - панцирного динозавра. Целые скелеты животных из этой группы палеонтологам пока не попадались, только фрагменты - часть спинного шипа и плечевая кость стегозавра, также относящегося к панцирным.

- В минувшем сезоне на Шестаково-1 было промыто семьсот килограммов породы, что позволило получить очень интересный материал, - отмечает завотделом научных исследований и экспедиций, начальник экспедиционного отряда музея Дмитрий Слободин. - Кроме множества мелких остатков, мы обнаружили в том числе бедренную кость представителя семейства джехолозаврид. Они, как и пситтакозавры, хорошо известны в Китае (раннемеловое местонахождение в провинции Джехол), а на Шестаково до сих пор не были описаны. И вот - знаковая находка в пользу гипотезы: одни и те же виды животных встречаются на огромной территории Азии в разных местах. Хотя для подтверждения того, что это новый для Шестаково таксон, нужно откопать и другие его кости.

Одна из музейных витрин посвящена находкам с Шестаково-3. Это местонахождение, пожалуй, самое раскрученное. Именно здесь несколько лет назад была обнаружена костеносная линза с отлично сохранившимися скелетами целого семейства пситтакозавров. Их остатки, которым 125 миллионов лет, здесь находят каждое лето. А есть и следы волновой ряби, отпечатавшиеся на куске древнего песчаника. В этой тихой заводи, на мелководье, обитали мелкие крокодильчики, ящерицы и черепахи.

- Материала по крокодилообразным уже очень много, и рано или поздно мы возьмемся за их подробное исследование, - говорит Дмитрий Слободин. - А еще одно новое для нас направление - раннемеловая флора, которой сто миллионов лет. Тогда (но, возможно, еще в юрском периоде) появились первые лиственные растения. И здесь вы видите осадочные породы с "оттисками" листьев первых цветковых и покрытосеменных, а также шишек - сосновых и кипарисовых. А рядом - застывшая смола хвойных. Да, залежи янтаря есть не только в Калининградской области и Прибалтике, но и всюду, где сохранились осадочные отложения мелового периода. И если янтарю, который добывают в промышленных масштабах на побережье Балтийского моря, всего 20-25 миллионов лет, то кузбасскому - около ста миллионов. Он самый древний в России.

Урочище Янтарная горка, что в 25-30 километрах вниз по течению реки от Шестаково, геологи обследовали еще в 1930-х. И, опираясь на эти данные, палеонтологи нашли довольно много образцов в окаменевшей древесине. Но если янтарь оттуда извлечь, он рассыплется в прах. А вот образцы с Кубаевской террасы уже другого качества и генезиса - более прочные. Возможно, они годятся и для изготовления украшений. Но все же самое интересное для науки - застывшие в янтаре мелкие рептилии, насекомые, споры и пыльца растений. Среди образцов, найденных в этом сезоне, доисторической смолы с включениями пока не обнаружено. Возможно, при более тщательном анализе под мощным микроскопом что-то и найдется. Кстати, образцами заинтересовались ученые из Санкт-Петербургского горного университета, которые намерены определить точный возраст находок. И если изучат химический состав янтаря и проведут палеографический анализ, выяснятся подробности о растительном мире и климате мелового периода.