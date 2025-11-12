В Японии изобрели воду, сжигающую жир

В Японии разработали воду для борьбы с ожирением. Чтобы похудеть, ее нужно просто пить. Больше никаких усилий, уверяют ученые, не требуется. Употребление такой воды поможет избавиться от жира на животе даже тем, кому лень встать с дивана.

Необычную разработку, Special Water, представил один из крупнейших производителей напитков в Японии - компания Suntory. Она зарегистрировала свой продукт как "функциональную воду", то есть приносящую пользу здоровью. От обычной такая вода отличается наличием низкомолекулярного метаболита, полученного из ферментированных рисовых отрубей. Согласно проведенным клиническим испытаниям, регулярное употребление этого метаболита позволяет улучшить распределение абдоминального жира у людей с повышенным индексом массы тела.

По словам разработчиков, их вода способна заменить другие способы похудения, к тому же ее потребление не требует резко менять образ жизни. Создана она была специально для офисных работников. Согласно принятым в Стране восходящего солнца традициям, они много времени проводят на работе, часто задерживаясь в офисе, а то и приходя туда на выходных. В таком режиме времени на спорт просто не остается.

Стоит отметить, что в Японии и до создания столь необычной воды H2O уделялось много внимания диетологами. Японские врачи утверждают, что похудению способствует даже употребление самой обычной воды. Выпитая натощак, она выводит из организма скопившиеся за ночь токсины, активирует метаболизм и работу кишечника, а также предотвращает изжогу. Достаточно стакана воды комнатной температуры. В сочетании со сбалансированным питанием это позволяет снизить лишний вес, нормализовать уровень сахара в крови и кровяное давление.