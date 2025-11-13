Мессенджер WhatsApp* начал массово рассылать пользователям из России предложение добавить адрес электронной почты в свою учетную запись. Эта функция предоставляется как третий способ для входа в аккаунт и его восстановления, что, по заверениям представителей платформы, снизит риск блокировки.

Пользователи получают уведомление со словами «Не рискуйте попасть под блокировку». Ниже им предлагается перейти в настройки конфиденциальности и добавить электронную почту. Сообщения сопровождаются ярким оранжевым значком с восклицательным знаком и предупреждением о возможном риске блокировки.

— WhatsApp* поясняет, что добавление электронной почты повышает безопасность аккаунта и гарантирует возможность его восстановления без необходимости получать SMS или телефонный звонок, — передает РИА Новости.

Еще 22 октября Роскомнадзор сообщил, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия злоумышленникам.

Означают ли эти ограничения, что вскоре мессенджеры могут быть заблокированы в России, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом по кибербезопасности Алексеем Лукацким.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.