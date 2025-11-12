Тесты показали разницу между iPhone 17 Pro с eSIM и с физической SIM

Специалисты GSMArena обнаружили неожиданную разницу в автономности между двумя версиями iPhone 17 Pro.

То, что в моделях с eSIM и с физическим слотом под SIM-карту установлены аккумуляторы разной емкости — это известный факт, хоть и происходит впервые в истории iPhone.

Так, вариант с eSIM получил батарею на 4252 мАч, тогда как у версии с физической SIM — 3998 мАч, то есть на 6,3% меньше. Но, как выделили в GSMArena, это заметно сказалось на времени работы.

По данным тестов издания, iPhone 17 Pro с SIM-картой обеспечивает около 15 часов и 23 минут работы, тогда как eSIM-модель держится почти на час дольше — 16 часов и 12 минут.

Самая заметная разница наблюдается в режимах разговора и игр: устройство с eSIM выдерживает 24 часа и 1 минуту против 23 часов и 14 минут, а в играх — 10 часов и 58 минут против 10 часов и 14 минут соответственно.