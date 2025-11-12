Блоки ракеты "Союз-5" доставили в монтажно-испытательный корпус на Байконуре

Первая ракета-носитель "Союз-5" ("Иртыш") доставлена на космодром Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", передает РИА Новости.

В космическом ведомстве рассказали, что блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску. Первый пуск ракеты планируют совершить до конца текущего года. "Союз-5" — это российский перспективный ракетоноситель среднего класса, разрабатываемый для замены ракет "Протон" и "Зенит".

Он предназначен для выведения автоматических космических аппаратов на различные орбиты, а также для вывода пилотируемого корабля "Федерация" на низкие околоземные орбиты. Ракета будет работать на экологически чистом топливе (керосин и жидкий кислород) и имеет две ступени.

Планируется, что стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки будет на 40% ниже, чем у ракеты "Союз-2". 11 октября сообщалось, что специалисты успешно провели наземные огневые испытания первой ступени "Союз-5".