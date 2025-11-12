В Сибири нашли святилище возрастом пять тысяч лет

В Новосибирской области археологи раскопали уникальный памятник древности — святилище, созданное около пяти тысяч лет назад. Находка была сделана на комплексе «Тартас-1», который ученые исследуют уже много лет. По словам специалистов из Новосибирского педагогического университета, это место использовали носители одиновской или кротовской культур, жившие в эпоху бронзы.

Памятник окружен двойным рвом, а внутри ученые нашли нечто большее, чем просто ритуальное место. Они обнаружили явные следы бронзолитейного производства: обломки тиглей, где плавили металл, и фрагменты форм для отливки бронзовых топоров. Это говорит о том, что древние мастера совмещали сакральные обряды с ремеслом.

Также были найдены каменные наконечники стрел, костяные орудия, керамика и даже челюсти соболя среди костей животных в специальной яме, пишет tass.ru.

Отдельной ценностью стали 19 захоронений, разграбленных еще в древности, но сохранивших удивительные артефакты. Среди человеческих костей археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся бронзовые вещи: браслет, нож, шило и иглу. Ученые предполагают, что это священное для литейщиков место одновременно служило и кладбищем для их соплеменников.

Эта находка позволяет по-новому взглянуть на духовную жизнь и технологический уровень древних жителей Сибири.