Блогер сравнил смартфоны Infinix и Tecno стоимостью до 20 тысяч рублей

На YouTube-канале "Обзоры от iCE" в одном из выпусков рассказали об особенностях новых Tecno Camon 40 и Infinix Note 50.

© YouTube/Обзоры от iCE

Infinix Note 50 внешне смотрится, да и ощущается более премиально, чем Tecno Camon 40. Последний сделан полностью из пластика, тогда как у Infinix металлическая рамка.

Аккумулятор у обоих смартфонов на 5200 мА*ч с поддержкой зарядки на 45 Вт. При этом у Infinix есть ещё и поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт.

По части "железа" у аппаратов паритет. Объём памяти - 8/256 ГБ в обоих случаях.

Камеры на бумаге лучше по характеристикам у Camon. На деле же разница между смартфонами не такая уж значительная. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Tecno Camon 40 и Infinix Note 50 разработаны на одной и той же платформе. Однако Camon чуть лучше оказывается с точки зрения фотосъёмки, а Infinix - с точки зрения возможностей зарядки и внешнего вида.