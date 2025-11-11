Землю ждет самый мощный удар солнечной плазмы за последние месяцы

Землю ждет мощный удар солнечной плазмы 12 ноября, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Солнечные циклы длятся примерно по 11 лет. Рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла начался в 2021 году, а пик был пройден в 2024-м.

Астрономы отметили, что еще утром рассуждали о приходе к Земле двух выбросов от вспышек X уровня. Они добавили, что все сказанное утратило важность и актуальность на фоне новой вспышки.

«Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле», — пояснили ученые.

Специалисты уточнили, что «самый сильный в 25-м цикле» не значит самый сильный в истории. В частности, 31 октября 2003 года Земля пережила прямой удар от вспышки X17. Они добавили, что в этом случае речь идет о событии X5.