В Минцифры объяснили, как обойти блокировку сим-карт при выезде из страны

В Минцифры рассказали о том, как обойти блокировку сим-карт при выезде из страны. Об этом сообщает РБК.

Как пояснили в ведомстве, с 10 ноября гражданам России будут на сутки ограничивать доступ к мобильному интернету при возвращении из международного роуминга, а также в том случае, если их сим-карта была неактивна в течение 72 часов. Эти меры в Минцифры объяснили борьбой с беспилотниками.

Там также добавили, что блокировка может затронуть пассажиров поездов, которые въезжают или выезжают из Калининградской области. Чтобы этого избежать, в ведомстве посоветовали отключать телефоны до пересечения границы.

«Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга. <...> Пассажирам поездов, следующих направлением “Москва-Калининград”, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытию в Калининград. Пассажирам поездов, следующих направлением “Калининград-Москва”, отключить телефон до выезда за пределы Калининградской области и включить после пересечения белорусско-российской границы», — объяснили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что это поможет избежать блокировки, поскольку время в пути составляет не более 23 часов — это позволяет уложиться во временной интервал в 72 часа.

Ранее в России началось тестирование блокировок сим-карт для вернувшихся из-за рубежа.