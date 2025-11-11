Зафиксировано резкое усиление потока летящих к Земле из космоса нейтронов

Нейтронные детекторы российского научно-образовательного центра НЕВОД, находящегося в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ", зафиксировали днем 11 ноября резкое увеличение потока космических нейтронов, достигающих земной поверхности. Это событие не несет опасности для живых существ и электроники, сообщила пресс-служба НИЯУ МИФИ.

"Подобные увеличения космического излучения являются чрезвычайно редким явлением, особенно в широтах Москвы - чаще они фиксируются вблизи магнитных полюсов Земли. С начала наблюдений, которые начались в 1942 году, всего было зарегистрировано лишь 76 подобных событий", - пояснила инженер НОЦ НЕВОД Ксения Челидзе, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, действующие в МИФИ нейтронные детекторы ПРИЗМА-36, УРАН и "Нейтрон" ведут круглосуточный мониторинг потока нейтронов, достигающих земной поверхности. Днем 11 ноября в 13:30 мск, эти установки зафиксировали неожиданное и очень быстрое повышение потока нейтронов, которое достигло пика к 14:45 мск и превысило обычный фон на 20%.

"Причиной роста космического излучения является вспышка на Солнце, зафиксированная за несколько часов до этого. Вспышки на Солнце происходят довольно часто, но далеко не всегда потоки заряженных частиц, выбрасываемых в результате вспышки, достигают Земли и вызывают в верхних слоях атмосферы ядерные реакции, последствиями которых являются потоки нейтронов. Сегодня мы имеем дело именно с таким событием", - добавила Челидзе.

Как подчеркивает исследователь, даже усиленный поток нейтронов, возникающий в атмосфере в результате этих реакций, безопасен для живых существ и электронных устройств. При этом наблюдения за этим потоком частиц и породившими его событиями на Солнце могут дать ученым ценную информацию о ядерных процессах, происходящих внутри светила.