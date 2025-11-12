Samsung готовит One UI 8.5 к публичному тестированию

По информации инсайдерского портала Sammy Fans, Samsung тестирует свою новую версию прошивки, One UI 8.5, наряду со своими будущими флагманами, включая Galaxy S26. Пока разработчики продолжают улучшать ПО в ходе внутреннего тестирования. К концу месяца, по слухам, начнётся программа открытого бета-тестирования.

За последние несколько месяцев в альфа-версиях появились утечки о версии One UI 8.5, хотя официально Samsung эту версию не выпускала. Новая версия дебютирует с Galaxy S26, предустановленной на этих устройствах, и компания планирует обновить существующие модели.

Также известно, что тестировщики, имеющие доступ к внутренним сборкам, считают, что программное обеспечение достаточно стабильно для публичного бета-тестирования.

One UI 8.5 содержит значительные изменения и элементы дизайна интерфейса Glass, которые будут протестированы в рамках программы бета-тестирования перед релизом стабильной версии. Это необычно для промежуточных версий One UI, поскольку Samsung обычно не запускает программу бета-тестирования на данном этапе.

Компания официально не подтвердила запуск программы бета-тестирования, и о связанных с этим разработках мало что известно. Samsung должна сообщить, когда начнёт тестирование для пользователей.