Ученые: в среду по Земле будет нанесен самый сильный удар в солнечном цикле

По земле в среду будет нанесен самый сильный удар в текущем солнечном цикле, гласит математическая модель. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным ученых, облака плазмы от вспышки во вторник (которая составила X5.16) поглотят другие облака плазмы от предыдущих вспышек и ударят по Земле в среду. Согласно математической модели, этот удар будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле.

При этом, в лаборатории добавили, что это все равно лишь математический расчет.