Новый экзокостюм с искусственными мышцами может помочь на Луне и Марсе

Поколения астронавтов жаловались на то, как тяжело двигать конечностями внутри скафандра: давление защищает тело, но создает сложности движения. Новые «экзобрюки», опробованные во время двухнедельной наземной миссии в Австралии, могут изменить это, пишет Space.com.

Изделие, которое предполагается носить под скафандром, оснащено искусственными мышцами и должно облегчать передвижение при ходьбе — как для лунных, так и для марсианских выходов.

«Надежда в том, что эта технология откроет путь к носимой робототехнике, которая повысит работоспособность астронавтов и снизит утомляемость во время внекорабельной деятельности на поверхности», — сказал Эмануэле Пульвиринти, научный сотрудник Университета Бристоля (Великобритания).

Идея экокостюмов не нова: более десяти лет назад НАСА создало похожий «железный» костюм X1 Robotic Exoskeleton, а компания Sarcos разрабатывала прототип XOS для DARPA в 2007 году. Современные разработки стремятся сделать экзоскелеты и экзокостюмы легче и мощнее.

Искусственные «мышцы» в костюме размещены в двух слоях: снаружи — нейлоновый, внутри — из термопластика герметичности. Для деталей, испытывающих большие нагрузки (ремни на коленях и пояс), используется кевлар — он придает прочность и сопротивляется растяжению.

Пульвиринти привез костюм в Австралию, где есть CRATER (Covered Regolith Analogue Terrain for Experimental Research), одна из крупнейших площадок, имитирующих лунную поверхность. В Австралии «астронавты» концентрировались на проверке костюма Пульвиринти по комфорту, подвижности и биомеханическим характеристикам при ходьбе, подъеме и переносе грузов.

Технология пока находится на ранней стадии, но разработчик надеется на дальнейшее тестирование на Международной космической станции. Пульвиринти видит и широкое применение костюма на Земле: такая функция оказалась бы полезна людям с нарушениями движимости и тем, кто проходит физическую реабилитацию.