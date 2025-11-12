Солнце разбушевалось: протоны атакуют космические аппараты

Продолжает регистрироваться очень интенсивное воздействие солнечных заряженных частиц на космические аппараты. По данным околоземного спутника GOES-R, плотность протонов с энергиями более 10 МэВ повышена в настоящий момент примерно в 10 тысяч раз. Потоки частиц с энергиями 100 МэВ увеличены примерно в 200-300 раз, сообщает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РА в своем Telegram-канале.

Накануне специалисты уже отмечали, что по космическим аппаратам, расположенным в точке Лагранжа L1 на линии Солнце - Земля в 1,5 миллиона км от планеты, ударило облако быстрых протонов, выброшенных из ядра вспышки. Солнечные частицы прямо видны на поступающих изображениях: частицы проходят сквозь оптическую систему и бьют по детекторам телескопа, вызывая хорошо опознаваемые следы в виде "снега". Как поясняют ученые, такие события являются признаком очень сильных вспышек и наблюдались в том числе перед магнитными бурями уровня G5 в октябре 2003 года и мае 2024 года.

В частности, находящийся на большом удалении от Земли, вне защитного действия магнитосферы, космический аппарат SOHO, фактически не предоставляет в данный момент данных о Солнце: детекторы телескопов полностью засыпаны следами от бьющих по ним энергичных частиц, разглядеть изображение за которыми можно лишь с большим трудом.

Напомним: SOHO - космический аппарат для наблюдения за Солнцем. Совместный проект ЕКА и НАСА. Работает с мая 1996 года. Основная задача аппарата - изучение Солнца. Помимо научной миссии, это источник данных о солнечной активности почти в реальном времени для прогнозирования космической погоды.

В той же локации находится космический аппарат ACE, запущенный NASA в 1997 году для изучения энергетических частиц солнечного ветра, межпланетной и межзвездную среды, а также галактической материи. Как отмечалось ранее, американское ведомство по океаническим и атмосферным исследованиям по пока непонятным причинам несколько часов назад прекратило передавать данные с этого космического аппарата. О сбоях или выходе аппарата из строя также не сообщалось. В настоящее время измерения, хотя и в очень искаженном виде, идут с резервного аппарата DSCOVR. Он был запущен 11 февраля 2015 года.