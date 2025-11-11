В российском городе ответили на сообщения об отключении интернета до конца СВО

Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров назвал сообщения о полном отключении интернета в регионе фейком. Об этом сообщает «Ъ-Волга».

По словам Ягфарова, недостоверную информацию о ситуации с интернетом в регионе распространили некоторые блогеры. Он отметил, что в этих сообщениях была вырезана «половина того, что было сказано на пресс-конференции по поводу вводимых ограничений».

В прошлую пятницу сотрудники правительства Ульяновской области провели пресс-конференцию, посвященную отключениям мобильного интернета. Они заявили, что отключения связаны с обеспечением безопасности в условиях СВО.

Отмечалось, что федеральные власти расширили зоны безопасности вокруг спецобъектов, «и это постоянно действующие ограничения, а не временные меры на период атаки». Чиновники заявили, что не имеют права раскрывать границы этих зон.

По словам Ягфарова, правильней будет называть это не отключением, а «глубоким ограничением интернета». В случае опасности беспилотников остается ограниченная передача данных 2G, после отмены режима опасности в течение 20 минут передачу данных возвращают к обычным условиям. Однако в зонах, связанных со спецобъектами, сохраняется постоянное глубокое, «почти полное» ограничение интернета с сохранением возможности работы сайтов белого списка» («Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и так далее).