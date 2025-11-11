Apple отложила выход iPhone Air 2

Apple отложила запуск второго поколения iPhone Air на неопределенный срок из-за слабых продаж актуальной версии устройства, представленной осенью 2025 года. Об этом сообщает The Information.

© Газета.Ru

Компания намеревалась вывести iPhone Air 2 на рынок в сентябре 2026 года. Модель должна была стать легче предшественника, получить аккумулятор повышенной емкости и систему охлаждения с испарительной камерой, как в iPhone 17 Pro. По информации инсайдеров, устройство также могло получить двойную камеру.

Несмотря на статус самого тонкого смартфона Apple с толщиной корпуса 5,6 мм, спрос на iPhone Air оказался ниже ожиданий. Продажи стартовали 19 сентября по цене от $999, однако уже в октябре Nikkei Asia сообщило о сокращении производства: Apple урезала заказы поставщикам почти до минимальных уровней, характерных для моделей на стадии завершения жизненного цикла.

При этом в Китае предзаказы были распроданы за считанные минуты. Однако на глобальном рынке спрос оказался недостаточным для поддержания первоначальных производственных планов.

Отмечается, что Apple не остановила разработку iPhone Air 2 — инженеры продолжают работу над проектом. Однако сроки возможного релиза остаются неопределенными.