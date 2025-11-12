«Блокировку» Telegram в жилых домах ПИК объяснили

Домовые провайдеры покупают услугу блокировки у вышестоящих операторов, причем блокируются IP-адреса, а не сам мессенджер, таких провайдеров десятки, сказал НСН Эльдар Муртазин.

Telegram для пользователей интернета от провайдера Lovit мог быть заблокирован или замедлен по технической ошибке, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к Telegram, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на жителей жилых комплексов от застройщика ПИК. Люди жалуются на плохую загрузку медиа и долгую отправку сообщений. При этом, если отключить Wi-Fi, мессенджер начинает работать нормально. Муртазин объяснил, что услугу блокировки купил у вышестоящего оператора, и допустил, что причиной блокировки Telegram стала техническая ошибка.

«Думаю, что провайдер сам по себе ничего не блокирует. Есть необходимость соблюдать распоряжения по блокировке тех или иных ресурсов со стороны Роскомнадзора. Домовые операторы обращаются к вышестоящим операторам и покупают у них услугу блокировки. При этом блокируется не Telegram, а некие IP-адреса. Скорее всего, при блокировке некоторые адреса Telegram попали в список, это техническая проблема. Обычно, если нижестоящий оператор эскалирует проблему, ее решают на уровне средств фильтрации, приобретаемых у вышестоящих операторов. Таких провайдеров десятки, просто Lovit на слуху», — сказал Муртазин.

В свою очередь глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков добавил в разговоре с НСН, что пользователи вправе пожаловаться в Роскомнадзор на некачественное оказание услуг.

«Возможно, это случайность, потому что законодательно блокировать Telegram сегодня никто не требует, если не считать звонки. Допускаю также, что это внутренние проблемы оператора, пользователи могут пожаловаться в Роскомнадзор на некачественное оказание услуг. Проведут проверку, оператор будет наказан. Оператор настолько мал, что очень сомневаюсь, что Роскомнадзор решил испытать борьбу с Telegram на нем», — подытожил он.

Ранее Кусков заявил, что перебои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) могут быть тренировкой по полной блокировке мессенджеров со стороны государства.