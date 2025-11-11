Катастрофа на орбите: как Китай планирует спасать своих космонавтов

Аэрокосмическая индустрия следит за развитием инцидента на китайской орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж миссии «Шэньчжоу-20», запущенной в апреле 2025, должен был вернуться на Землю 5 ноября, но его возвращение пришлось отложить. По заявлению Китайского управления пилотируемой космонавтики, корабль мог пострадать от столкновения с фрагментом космического мусора. Портал arstechnica.com рассказал, что известно о произошедшем.

© Wikipedia

Тайконавты «Шэньчжоу-20» прибыли на станцию «Тяньгун» в апреле. Их коллеги, экипаж «Шэньчжоу-21», пристыковались к орбитальной станции в прошлую пятницу, что временно увеличило размер экипажа «Тяньгуна» до шести человек. После нескольких дней совместных операций, шесть тайконавтов провели церемонию передачи вахты, чтобы формально передать командование миссией новой команде.

Но менее чем через сутки китайские власти решили отложить возвращение «Шэньчжоу-20» на Землю. Китайское управление пилотируемой космонавтики не уточнило, какая часть аппарата «Шэньчжоу-20» могла пострадать, по каким признакам инженеры заподозрили фрагмент космического мусора или на какой срок придется отложить возвращение экипажа.

Корабль состоит из трех секций; посадочная капсула расположена между жилым отсеком и разгонным модулем. Они отделяются друг от друга при повторном входе в атмосферу, после чего возвратный аппарат должен совершить парашютное приземление, а прочие части — сгореть в атмосфере.

«Шэньчжоу-20» возглавляет командир Чэнь Дун — тайконавт-ветеран и бывший китайский пилот, для которого этот полет в космос стал третьим. Его коллеги, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе — новички.

Китай нечасто предает огласке проблемы со своими космическими миссиями. Работы на станции «Тяньгун» проходили без значительных трудностей с того момента, как экипажи пилотируемых миссий начали посещать комплекс в 2021-м, однако китайские чиновники знали о риске космического мусора. Члены «Шэньчжоу-20» четыре раза выходили за пределы станции в течение шести месяцев, и все четыре выхода были сосредоточены на укреплении внешней обшивки для защиты «Тяньгуна» от столкновений с мусором.

В 2023-м станция потерпела частичную потерю энергии после того, как в одну из солнечных панелей попал фрагмент мусора — для ремонта этой неполадки в прошлом году тайконавты совершили несколько выходов в открытый космос. А за ними последовала целая череда вылазок, целью которых, по словам китайских медиа, была «установка устройств для защиты от космического мусора».

МКС сталкивалась с аналогичными проблемами. Так, в 2021 году фрагмент мусора размером 1 мм (слишком маленький для отслеживания с Земли) пробил дыру в автоматизированном манипуляторе станции, построенном Канадой. Инцидент не повредил функциональности манипулятора, но лишний раз подчеркнул, что даже очень маленький объект может причинить станции ущерб, если попадет в более чувствительную точку.

Китайские инженеры не считают, что «Шэньчжоу-20» грозит опасность при повторном вхождении в атмосферу. Если окажется, что корабль потерпел слишком серьезные повреждения, застрявших на «Тяньгуне» тайконавтов подберет запасной аппарат.