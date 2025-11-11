Рыбак, копавший червей, нашел 20 000 древних монет

В октябре рыбак из окрестностей Стокгольма нашел проржавевший медный котел с сокровищами из Средневековья. В емкости оказалось до 20 000 серебряных монет, колец, подвесок и других украшений, сообщает popsci.com.

Большинство монет датируется XII веком и содержит имя короля Кнута Эрикссона. Он правил Швецией с 1172 по 1195 год и отчеканил новую монету, выпуск которой приостановили предыдущие монархи. Эрикссон был первым шведским монархом, умершим естественной смертью.

В котле также были найдены редкие «епископские монеты», отчеканенные в Средние века для духовенства. На них изображен епископ с посохом, а на обратной стороне, возможно, церковь. Эти монеты свидетельствуют о значительном влиянии духовенства на политику в средневековой Швеции. Лабораторный анализ артефактов продолжается, но нашедший получит компенсацию, предусмотренную шведским законодательством, говорится в материале.

