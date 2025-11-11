Apple выпустила дорогую авоську для ношения iPhone

Apple представила премиальный аксессуар — iPhone Pocket, чехол-сумку для смартфонов, разработанный совместно с японским модным домом Issey Miyake. Продукт представлен в двух вариантах исполнения и поступит в продажу 14 ноября, сообщили в пресс-центре Apple.

© Газета.Ru

Короткую версию оценили в $149 (около 12 тыс. руб.), тогда как за длинную просят от $229 (около 18,5 тыс. руб.). Аксессуар позиционируется как дизайнерское решение, позволяющее носить iPhone в формате сумки.

По словам директора Miyake Design Studio Есиюки Миямаэ, дизайн «отражает связь» между пользователем и устройством, а также стремление к универсальности и минимализму.

iPhone Pocket будет доступен ограниченным тиражом, что может стимулировать спрос среди коллекционеров и поклонников коллабораций. Отмечается, что авоська выполна по технологии 3D-вязания.

Покупатели смогут приобрести iPhone Pocket с 14 ноября лишь в некоторых магазинах Apple Store и на сайте компании во Франции, Китае, Италии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании и США.