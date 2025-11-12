Чего ждать от MediaTek Dimensity 9600

Поскольку конкуренция среди мобильных процессоров не ослабевает, компания MediaTek приближается к завершению работы над своим флагманским чипом следующего поколения – Dimensity 9600.

По данным надёжных источников, по производительности этот чип будет располагаться между Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Pro Gen 6.

Согласно утечкам, MediaTek Dimensity 9600 будет находиться в одном диапазоне производительности с двумя моделями Snapdragon. Это означает, что Dimensity 9600 превзойдёт оригинальный Snapdragon 8 Elite Gen 6, но уступит версии Pro. При этом флагманский чип MediaTek, по предварительным данным, не будет выпускаться в нескольких модификациях и сохранит архитектуру ARM.

Digital Chat Station сообщила, что Dimensity 9600, вероятно, будет производиться по тому же 2-нм техпроцессу TSMC, что и новые чипы Qualcomm. Это приблизит MediaTek к Snapdragon по уровню производительности. Однако точная конфигурация ядер и характеристики графического процессора Dimensity 9600 пока не раскрываются.

Что касается новых чипов Qualcomm, основное отличие между стандартной и Pro-версией будет заключаться в производительности графического процессора и поддерживаемом объёме памяти. Ожидается, что Pro-модель получит поддержку LPDDR6, тогда как стандартная версия будет ограничена в объёме памяти. Оба чипа создаются на архитектуре третьего поколения с конфигурацией 2+3+3 ядра. Инсайдер уточняет, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет иметь номер модели SM8950, а Gen 6 Pro – SM8975.