Ученым удалось впервые заснять магнитный двигатель Солнца

Благодаря снимку Solar Orbiter впервые удалось рассмотреть магнитное поле Солнца у южного полюса. На изображении видны яркие дуги, оставленные магнитными структурами, движущимися к краю Солнца с высокой скоростью, сообщает space.com.

© ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI-Team

Данные показывают, что магнитное поле смещается к полюсам быстрее прогнозов. Магнитное поле Солнца меняется раз в 11 лет из-за циркуляции плазменных потоков. Полярные области, важные для этого процесса, оставались загадкой. Solar Orbiter, наклонив орбиту, позволил впервые увидеть южный лимб Солнца и изучить его с помощью инструментов PHI и EUI.

Анализ показал, что супергранулы перемещают магнитные поля к полюсам со скоростью 20-45 миль в час, что выше ожиданий. Это открытие делает видимой полярную составляющую глобального солнечного цикла. Работа открывает новую эру в изучении полярных областей Солнца и механизма солнечного цикла, говорится в материале.

