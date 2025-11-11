Магазин человекоподобных роботов открылся в Китае

11 ноября в Ухане (провинция Хубэй) начал работу первый в Китае магазин гуманоидных роботов под названием 7S. В ассортименте магазина представлено множество моделей, включая роботов-боксеров, роботов-гуманоидов и роботов-собак, передает ithome.com.

Согласно данным СМИ, цены на роботов в магазине колеблются от 7 999 до 800 000 юаней, что эквивалентно примерно от 1120 до 112 000 долларов. Концепция 7S представляет собой более обширный подход, чем традиционная для китайской автомобильной индустрии концепция 4S.

В отличие от последней, 7S охватывает не только продажу автомобилей, но и роботов, а также включает в себя такие аспекты, как сервис, обратная связь, кредитные и лизинговые программы, страхование и trade-in. Кроме того, концепция 7S предполагает демонстрацию продукции и обучение клиентов, говорится в материале.

Вся продукция поступает из местных поставщиков провинции Хубэй при поддержке исследовательских команд из таких учебных заведений, как Хуачжунский университет науки и технологий и Уханьский университет, а также благодаря инновационным разработкам компаний, расположенных в «Оптической долине» (Optics Valley — крупный научно-технический центр в Ухане).

Сообщается, что клиенты могут не только купить роботов, но и заказать настройку их функций, а также подать заявку на получение кредита. В отделе запчастей представлены чипы, редукторы, манипуляторы и другие комплектующие. Все детали поставляются местными производителями провинции Хубэй. Часто используемые компоненты можно заказать в тот же день, а специализированные детали доставляются в течение трех дней, пишут авторы.