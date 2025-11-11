На Солнце зафиксирована мощная вспышка, ставшая самой крупной с октября 2024 года, область вспышки находится в зоне влияния на Землю.

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с октября 2024 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Вспышка произошла в активной области 4274, которая сейчас находится в зоне прямого влияния на Землю.

По информации лаборатории, текущий балл события составляет X5.1, а на пике интенсивность достигла значения X5.15. Специалисты подчеркивают: это самое мощное солнечное событие за последние восемь месяцев.

Как отмечается, сила вспышки продолжает расти, а за обновлениями данных можно следить на специальном графике по ссылке на сайте лаборатории. Ученые подчеркивают, что такие события могут повлиять на земную магнитосферу и вызвать бури, воздействующие на связь и энергетику.

Отметим, что за прошедшие сутки Солнце произвело около 15 вспышек.

На Земле ожидаются «сильные» и «очень сильные» магнитные бури

А накануне на Солнце произошла повторная вспышка высшего уровня X121.