Ученый рассказал о найденных обломках пролетевшего над Москвой метеорита

Учёные из ГЕОХИ РАН провели первичное изучение фрагментов метеорита, собранных в районе падения метеорита на стыке Тверской и Новгородской областей. Результаты показали, что небесное тело является каменным метеоритом — так называемым обыкновенным хондритом. Это самый распространённый тип каменных метеоритов, падающих на Землю.

Об этом рассказал в беседе с RT доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Так он прокомментировал информацию о том, что найдены первые обломки метеорита, полёт которого наблюдали над Москвой в октябре.

«Они представляют собой вещество, оставшееся практически неизменным со времён формирования Солнечной системы, своего рода «строительный материал» планет. Что касается опасности, то метеориты такого класса не несут никакой угрозы радиации или заражения. Они холодные при падении и стерильны. Основной риск связан исключительно с кинетической энергией — то есть с прямым ударом крупного фрагмента, что в данном случае, судя по найденным образцам, исключено. В настоящее время специалисты продолжают более детальные исследования для окончательного подтверждения классификации и определения подгруппы метеорита», — заключил Юрасов.

В октябре стало известно, что похожее на метеорит небесное тело заметили жители Москвы и Подмосковья.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сказали, что космический объект демонстрировал некоторые странности в своём поведении.