Поиск обломков пролетевшего над Россией метеорита продолжат

Работы по поиску образцов метеорита, пролетевшего 27 октября над Тверской и Новгородскими областями, продолжатся до конца недели.

Об этом сообщил ТАСС представитель Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук.

"Поисковики работают в поле до конца недели. А мы продолжаем изучать образец в лаборатории. Но какие-то новости будут уже к следующей неделе", - отметил представитель.

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года.