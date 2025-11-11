Онлайн-кинотеатры могут обязать передавать подробные данные о пользователях

Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому предлагается расширить набор данных, передаваемых онлайн-кинотеатрами и социальными сетями исследовательской компании Mediascope ( дочерняя организация ВЦИОМ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов с пометкой «идет обсуждение».

Так, если этот проект будет согласован, то онлайн-кинотеатры и социальные сети будут обязаны передавать Mediascope бессрочные идентификаторы пользователей, созданные при использовании телефонных номеров, и сведения о просмотрах конкретных фильмов и сериалов.

На текущий момент в Mediascope передаются данные о специальных идентификаторах, действующие на протяжении 48 часов, сведения о типе пользовательского оборудования, которое используется для доступа к ресурсу и информация о каждом факте доступа пользователем к ресурсу с указанием точного времени, а в отдельных случаях и с IP-адресами.

В постановлении министерства предлагается ввести постоянный идентификатор, «чтобы точнее учитывать активность пользователей на разных устройствах». При этом эти данные будут обезличены. Также предлагается сопоставить индентификатор с абонентским номером подвижной радиотелефонной связи. Вместе с этим может быть расширен перечень информации о конкретных единицах контента. В частности, Минцифры предлагает добавить данные о времени приостановления и возобновления просмотра контента.

В феврале 2022 года Mediascope была выбрана в качестве измерителя аудитории Рунета. Тогда комиссия по отбору уполномоченной организации согласовала 79 интернет-площадок, аудитория которых требует постоянного и систематического анализа.