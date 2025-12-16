Нет, мы не проглатываем пауков: 4 самых распространенных мифа о сне

Наука до сих пор многого не знает о механизмах сна, поэтому неудивительно, что он по-прежнему окружен множеством мифов и заблуждений. Портал popsci.com развеял четыре самых распространенных мифа о том, как мы спим.

© Unsplash

Перед сном можно заниматься зарядкой

Некоторые люди верят, что перед сном не стоит заниматься физическими упражнениями. Якобы из-за участившегося сердцебиения организму будет тяжелее «замедлиться» и расслабиться для того, чтобы заснуть.

Но научные исследования не подтверждают этот миф. Монография, опубликованная в журнале Sleep Health, развенчала популярные заблуждения во сне — и она утверждает, что наука не доказала необходимость «буфера» между физической активностью и сном. По крайней мере, к такому выводу ученые пришли на основе опроса среди взрослых людей.

Алкоголь не помогает лучше спать

Небольшая порция алкоголя перед сном и впрямь способна помочь заснуть, но такой сон не поможет человеку чувствовать себя освеженным по пробуждению. По факту, эффект будет прямо противоположным. Алкоголь в организме приводит к более фрагментированному сну: мозг будет периодически просыпаться и прерывать собственный цикл сна. А каждое такое пробуждение отправляет человека назад к легкой стадии сна и сокращает время глубокой.

Сон не становится хуже или лучше от сновидений

В этом заблуждении замешаны два противоречащих друг другу мифа. Иногда говорят, что если человек запомнил свой сон, то он спал плохо — потому что сны приходят в фазе глубокого сна. А если человек помнит сон, значит, его глубокий сон был прерван. Но при этом есть и противоположная точка зрения — некоторые считают, что сны можно помнить только если человеку спалось хорошо, и он провел много времени в фазе глубокого сна.

Однако научных доказательств нет ни у той, ни у другой теории. На способность помнить сновидения влияет множество факторов. Некоторые из этих факторов и впрямь могут быть признаком качественного сна, а другие — нет. У науки просто нет данных, что память о сновидениях как-то отражает качество сна.

Мы не проглатываем пауков во сне

Популярная онлайн-страшилка гласит, что каждый человек съедает примерно пять пауков во сне ежегодно. Якобы насекомые в поисках теплого укромного местечка залезают в рот к спящим людям, а те рефлекторно проглатывают их, не замечая ничего неладного.

Но у этого феномена нет ни единого задокументированного подтверждения, и тем более нет никаких доказательств, что это происходит регулярно. Для скепсиса много причин: люди преимущественно спят с закрытым ртом, пауки в основном сторонятся людей, а проглотить что-то случайно довольно тяжело. Не говоря уже о том, что большинство людей моментально почувствуют насекомое, ползущее по их коже, даже во сне.