Владельцы iPhone смогут воспользоваться GigaChat от Сбера

Сбер выпустил приложение G8AI с GigaChat для владельцев iOS-устройств, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что приложение работает без VPN и легко настраивается.

Пользователи смогут с помощью приложения анализировать файлы, переводить тексты, а также «позвонить» нейросети и пообщаться с ней, как с живым человеком.

В Сбере отметили, что пользователи смогут вести с нейросетью полноценный диалог, получить пересказ видео с ключевыми идеями и выводами, а также по запросу можно получить текстовую транскрипцию разговора.

Кроме того, с помощью режима рассуждений нейросеть разобьет сложные задачи на понятные этапы, объясняя ход своих мыслей.