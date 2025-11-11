Запуск пары российских «Аистов-2Т» отложили

Запуск пары российских спутников стереосъемки Земли «Аист-2Т» отложили с 2025-го на 2026 год. Об этом со ссылкой на презентацию замглавы холдинга «Российские космические системы» (РКС) Андрея Емельянова сообщает ТАСС.

© Telegram-канал «Роскосмос»

В материалах, представленных руководителем на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли», указано, что пару космических аппаратов планируется отправить на околоземную орбиту в начале следующего года, а не конце 2025-го.

В октябре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на космодроме Восточный начали готовить разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Аист‑2Т».

В декабре госкорпорация обещала, что в 2025 году планирует запустить не менее 12 спутников различного назначения, в частности, два аппарата «Аист-2Т».

В апреле 2024-го в Самарском университете имени Сергея Королева рассказали, что начали испытания космического аппарата «Аист-СТ» — первого российского наноспутника с радиолокатором.