«Роскосмос» рассказал об испытании «Прогресса МС‑33»

Грузовой корабль «Прогресс МС‑33» на космодроме Байконур проходит испытания в безэховой камере. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

В рамках испытаний специалисты проверят проверят работу бортовой радиотехнической аппаратуры корабля.

«Старт новой миссии — в декабре этого года», — уточнили в компании.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-33».

В сентябре госкорпорация рассказала, что средняя ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к Международной космической станции.