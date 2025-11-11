Пользователи стали активнее обновляться на Windows 11

Аналитическая компания StatCounter представила обновленную статистику по рыночной доле операционных систем Microsoft. По итогам октября 2025 года Windows 11 укрепила лидерство, превысив отметку в 50% на глобальном рынке ПК.

Согласно данным сервиса, доля устройств под управлением Windows 11 достигла 55,18% от общего числа отслеживаемых компьютеров. Windows 10, напротив, продолжила терять позиции: показатель этой ОС сократился до 41,71% против 43,78% месяцем ранее. Аналитики связывают это с завершением официальной поддержки устаревшей операционной системы, что стимулирует переход корпоративных и частных пользователей на актуальную платформу.

Третью строчку, несмотря на фактическое устаревание системы, по-прежнему занимает Windows 7 с 2,52% мирового рынка. При этом более свежая Windows 8 (с учетом 8.1) занимает 0,34%, а устаревшая Windows XP — 0,22%.

Microsoft прекратила поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Компания перестала предоставлять техническую помощь, обновления компонентов и системы безопасности для этой системы, призвав пользователей обновиться до Windows 11. Пользователи, устройства которых не соответствуют требованиям Windows 11, могут зарегистрироваться в платной программе расширенной поддержки или купить новый компьютер.