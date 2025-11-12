В России разработали первый в мире исламский искусственный интеллект

Исламский искусственный интеллект (ИИИ) впервые разработан и запущен в России, чтобы помочь верующим больше узнать о мусульманской религии, заявил зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России, имам-хатыб Мемориальной мечети Москвы Шамиль Аляутдинов.

«Первый в мире ИИИ разработан мусульманами России, проект уже стартовал», – приводит РИА «Новости» слова Аляутдинова.

Зампред ДУМ отметил, что интеллектуальный помощник может дать исчерпывающие ответы на актуальные вопросы по исламу на основе достоверных богословских источников.

При этом, по словам религиозного деятеля, ИИИ – в отличие от обычных чат-ботов – не использует шаблонные ответы.

«ИИИ обрабатывает текст Корана, статьи и богословские книги для формирования точных и аргументированных ответов. Проект дает развернутые пояснения со ссылками на священные тексты», – отметил он.

Отметим, накануне стало известно, что лидер «Талибана» распорядился внедрить изучение ИИ в университетах Афганистана.

Кроем того в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с ИИ в медицине.

Между тем чиновники Евросоюза обсуждают смягчение правил обработки персональных данных, чтобы компаниям в сфере искусственного интеллекта было проще использовать чувствительную информацию пользователей.