Сбер выпустил приложение нейросети GigaChat для iPhone

Сбер запустил мобильное приложение своей нейросети GigaChat для устройств на базе iOS. Сервис доступен под названием G8AI, работает без VPN и не требует дополнительных настроек. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

В приложении пользователям доступны все функции нейросети, включая генерацию текстов, изображений, видео и музыки, а также анализ файлов и создание презентаций. Сервис поддерживает голосовое взаимодействие - можно "позвонить" нейросети, вести диалог с мужским или женским голосом и получать расшифровку разговора.

Кроме того, реализованы функции "режим рассуждений" (reasoning), который помогает пошагово решать сложные задачи, и пересказ видео из Rutube и VK с выделением ключевых идей. Опция "Глубокое исследование" позволяет формировать развернутые ответы на основе анализа интернет-источников.

Ранее GigaChat был доступен в веб-версии и приложении для Android. История чатов синхронизируется между устройствами, что позволяет продолжать работу с нейросетью на разных платформах.