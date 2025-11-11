Отключение Рунета от мировой сети сравнили с «китайским файерволом»

С 1 марта 2026 года правительство сможет отключать Рунет от мировой сети при возникновении определенных угроз. Этот механизм сравнивают с «Великим китайским файерволом» — системой фильтрации содержимого интернета в КНР. Однако в России система будет другой – она больше предполагает создание суверенного интернета, что крайне важно в условиях ведущейся сегодня кибервойны, заявил 360.ru эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Под потенциальные угрозы попали любые чрезвычайные ситуации, включая крупные сбои, кибератаки, попытки надавать на работу инфраструктуры и так далее. По словам эксперта, нововведение сильно упростит работу Роскомнадзора, так как, по сути, легализует уже наблюдаемую практику с блокировкой отдельных ресурсов – например, YouTube.

«Поэтому сейчас с этими изменениями у Роскомнадзора появляются правовые и регламентированные возможности блокировать те или иные ресурсы, в некоторых случаях без дополнительных согласований», — пояснил специалист.

Важно, что уже есть отработанная схема на случай отключения российского сегмента от всемирного интернета, поэтому в случае таких ЧС большая часть сервисов продолжит работать, заверил Горелкин. Необходимость новых норм он объяснил большим количеством киберугроз и постоянных атак.

«Все идут в сторону некой сегментации своей Сети, чтобы ее контролировать, а также в случае атак извне, чтобы была возможность отключиться от всего интернета. У нас прямо сейчас идет, как бы это громко ни звучало, первая мировая кибервойна», — подчеркнул эксперт.

По его словам, отключение Рунета – это не то же самое, что «китайский файервол», который контролирует контент для жителей КНР. Он напомнил, что на 100% этот купол не работает – граждане Китая могут его обойти. Россия же идет по пути «суверенности интернета», когда в случае необходимости можно будет «выключить» отдельные ресурсы, сделав внешние сервисы недоступными, а затем – включить, заключил аналитик.

Напомним, российский интернет от общемирового могут отключить в случае возникновения «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета. Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы — 2026. В целом, по его мнению, в предстоящем году неизбежно количество атак будет увеличиваться.

Грозит ли отключение интернета в России: что нужно знать и как подготовиться

В свою очередь зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в отключении россиян от мирового интернета. На такой шаг РКН может пойти только в случае, если вмешательство через него во внутренние дела России приобретет характер реальной угрозы, однако все сценарии такого рода сегодня являются почти невероятными, подчеркнул он.